Bonucci è una conferma: la Juve seguirà la linea Allegri. Ecco perché

Leonardo Bonucci fuori rosa con comunicazione nella giornata di giovedì, piuttosto che attendere il primo giorno di lavoro per la prossima settimana, è la sintesi di una chiara linea societaria. Questa: carta bianca ad Allegri, nella speranza che la terza stagione possa essere quella del riscatto dopo due anni mortificanti, deludenti e per certi aspetti umilianti. Se non fosse stato così, la Juve avrebbe preso tempo, non avrebbe agito da subito, si sarebbe rintanata nel silenzio aspettando gli eventi. Ora, si può pensare qualsiasi cosa su Bonucci ma non che non abbia rappresentato la Juve per anni e anni, anche da capitano, senza soluzione di continuità. Se dare carta bianca a Allegri può essere una logica conseguenza e la necessità di permettergli il riscatto, questa chiave di lettura può avere qualche controindicazione negativa. Siamo sinceri se diciamo che su Chiesa e Vlahovic bisognerebbe puntarci sempre, a patto che siano al massimo delle motivazioni. Ma gli strappi con Allegri ci sono stati, negarli o nasconderli sarebbe un esercizio infantile. Quindi, in presenza di un’offerta vera e degna del loro valore possono partire. Su Vlahovic c’è il Paris Saint-Germain più di chiunque, per Chiesa ci sono stati sondaggi retrodatati di Liverpool e Newcastle, vedremo se si tramuteranno in trattative vere. La Juve punta su Allegri per dimenticare il passato ma tenendo conto che certe traiettorie (rapporti difficili) non si possono modificare in dieci minuti. E che quindi lasciano inevitabilmente traccia sul mercato.

Foto: Instagram Juventus