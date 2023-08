Bono all’Al-Hilal, le foto della firma

I club sauditi non si fermano più e continuano senza sosta la loro spesa in Europa.

L’ultimo in ordine di arrivo è Yassine Bounou (qui la notizia del passaggio alla società saudita).

Il portiere protagonista del miracolo Marocco, giunto sino in semifinale (poi persa con la Francia) durante l’ultima competizione mondiale in Qatar, è solo l’ultimo dei grandi colpi di mercato dell’Al-Hilal.

Di seguito le foto della firma:

Foto: Facebook Al-Hilal