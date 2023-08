Tutto confermato: Yassine Bono è un nuovo portiere dell’Al-Hilal. Un’antecipazione di Gianluigi Longari per Sportitalia che è arrivata alla definitiva fumata bianca. Il giocatore lascia il Siviglia per trasferirsi in Arabia Saudita. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social saudita.

Foto: Instagram Al Hilal