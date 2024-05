BONNY, UN GOL PER LA SERIE A. L’ASSIST-MAN DEL PARMA

Il Parma che festeggia la promozione in Serie A, può avere tanti protagonisti in questa stagione vincente. Dal tecnico Pecchia (che ha raccolto tre promozioni in Serie A), a Man, a Bernabé, a Benedyczak, a Del Prato. Ma tra questi c’è certamente Ange-Yoan Bonny.

Sua la rete al 50′ che ha sbloccato la gara a Bari, poi finita 1-1, ma che comunque è valsa la promozione ai ducali. Ma più che bomber, Bonny, è l’assist-man di questo Parma, secondo solo a due giocatori (Under 21) in Europa. Bonny ha raggiunto quota sette assist in stagione, dietro solo Vandeputte e Calò in Serie B, ma in Europa, a quell’età, è tra i migliori in assoluto. Considerando gli Under 21, solo Abdul Fatawu del Leicester e Savio del Girona hanno fatto meglio del francese del Parma in quanto a servizi vincenti nei maggiori cinque campionati.

Una stagione da grande protagonista per la risalita degli emiliani in massima serie. Per il giovane esterno offensivo, oltre le 4 reti in Serie B, anche ben 3 in Coppa Italia.

Classe 2003, Bonny è arrivato a Parma nell’estate 2021, a soli 17 anni. Frabcese, nato ad Aubervilliers, Bonny ha iniziato la sua carriera cambiando diversi settori giovanili, dal La Rochelle Villeneuve, FC Pérignye Chambray FC. Nel 2018 passa al Tours, l’anno successivo va al Châteauroux dobe riesce a inserirsi nella squadra Under 17.

Ha esordito con il Châteauroux il 31 ottobre 2020 contro il Nancy in Ligue 2, riuscen dosi a far notare con ottime giocate di classe e velocità. Chiude l’annata con 5 presenze e un gol, consapevole di aver dato un futuro alla sua carriera, visto che viene confermato per la stagione successiva tra i grandi. Ma nell’estate 2021, come detto, lo acquista il Parma, appena retrocesso in Serie B.

Con i ducali parte nel settore giovanile, con varie presenze poi in prima squadra, ma senza trovare molta continuità. Infatti, realizza il suo primo gol con la maglia del Parma addirittura il 12 dicembre 2022, nella vittoria esterna per 0-2 sul Brescia. Viene impiegato il giusto, ma con l’arrivo di Pecchia le cose cambiano. Infatti riesce a ritagliarsi spazio sempre di più e anche la stagione 2022-23, la finisce in crescendo, dimostrando ottime qualità atletiche.

La stagione 2023-24, parte con Bonny come uno dei pilastri offensivi del Parma, visto che può essere impiegato sia da prima punta che da esterno offensivo, dove potersi esprimere, con la sua rapidità. E infatti il ragazzo lo dimostra, fornando molti assist vincenti, per i compagni, più che gol. Protagonista di questa meritata promozione degli emiliani, come detto, con il gol che poi verrà ricordato, come il gol promozione a Bari.

Bonny è un attaccante atipico, si distingue per dribbling, velocità e per capacità di giocare spalle alla porta. Dispone di una buona sensibilità tecnica, che gli consente di essere molto efficace nei passaggi verso i compagni. E’ un ragazzo che può crescere ancora molto, ovviamente, classe 2003, ora dovrà mettere alla prova le sue qualità con un campionato molto più impegnativo, come quello della Serie A. Una possibilità di un salto di qualità defintivo per il giovane francese.

Foto: twitter Parma