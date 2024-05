Pecchia, tre promozioni in Serie A. Entra nel club dei migliori

Il pareggio di Bari ha regalatao al Parma la promozione in Serie A. Una soddisfazione enorme per il tecnico Fabio Pecchia, che ormai sta diventando un vero e proprio specialista, visto che festeggia la terza promozione in serie A della sua carriera dopo quella del 2016/2017 con il Verona e l’altra con la Cremonese nel 2021/2022. Nel suo palmares c’è anche una Coppa Italia di serie C alla guida della Juventus Under 23 nel 2019/2020

Pecchia quindi entra nel club dei migliori, in questa speciale classifica. Il primatista però è ancora molto lontano, si tratta infatti di Gigi Simoni, che nel corso della sua carriera ha conquistato la bellezza di 7 promozioni. La prima, addirittura nel 1975-76 con il Genoa, l’ultima invece nel 2002-03 con l’Ancona. Nel mezzo un’altra promozione con il Genoa, una con il Brescia, due con il Pisa e una con la Cremonese.

Con 5 promozioni ci sono Eugenio Fascetti (Lecce, Lazio, Torino, Verona e Bari), Emiliano Mondonico (Cremonese, due volte Atalanta, Torino e Fiorentina) e Nedo Sonetti (Atalanta, Udinese, Ascoli, Lecce e Brescia).

A quattro poi ci sono Bruno Bolchi (con Bari, Cesena, Lecce e Reggina), di Giovanni Galeone (due volte il Pescara, poi Udinese e Perugia) e di tre tecnici ancora in attività, vale a dire Beppe Iachini (Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo), Walter Novellino (Venezia, Napoli, Piacenza e Sampdoria) e Edy Reja (Brescia, Vicenza, Cagliari e Napoli).

