BONFANTI, L’ULTIMO GIOIELLO DI CASA ATALANTA

L’Atalanta questo pomeriggio alle 18 ospita il Milan, in una gara delicata per la 15a giornata di Serie A, con due squadre che cercano punti pesanti per la zona Champions e il Milan per restare attaccato al trento scudetto.

Gasperini potrebbe schierare dal primo minuto Giovanni Bonfanti, classe 2003, difensore centrale, che sta facendo cose strepitose con l’Under 23 bergamasca in Serie C, girone A. L’esordio era arrivato contro il Napoli campione d’Italia, qualche settimana fa, il giovane era entrato al posto di Kolasinac al minuto 76. Bonfanti era stato convocato anche in vista della partita contro lo Sturm Graz di Europa League e contro l’Inter. Una grande soddisfazione per il giovane difensore centrale che ora è pronto, vista anche l’emergenza, a partire da titolare contro i rossoneri. Infatti, Gasperini ha il dubbio tra la difesa a tre e quella a quattro e nel primo caso ricorrerebbe proprio a lui, viste le numerose assenze nel reparto dei centrali.

Giovanni Bonfanti è nato a Milano il 17 gennaio del 2003, si è aggregato al settore giovanile dell’Atalanta nel 2015-16. A partire dalla formazione Under 13, Bonfanti ha completato la proverbiale trafila sino all’Under 18, inscenando un percorso all’insegna della crescita graduale ma costante fino alla Primavera, dove però non ha mai esordito. Nel 2021-22, andò in prestito alla Sampdoria, formazione con la quale ha debuttato nel campionato Primavera, con lo scopo di garantirgli quello spazio che a Bergamo difficilmente avrebbe potuto trovare.

E in tal senso l’annata in terra ligure si è rivelata estremamente proficua, come certificato dai numeri: 33 presenze ufficiali (tra campionato e coppa) e raggiungimento dei playoff di categoria. Una tappa che ha fatto da prologo al passo immediatamente successivo, ovvero quello del salto tra i professionisti: una volta rientrato dal prestito, infatti, è stato indirizzato verso il Pontedera, in Serie C, ovvero la piazza designata per permettere al ragazzo di macinare esperienza tra i grandi. E anche in questo caso, la scelta si è rivelata lungimirante: con la maglia del club toscano, il centrale difensivo ha collezionato 23 gettoni ufficiali destreggiandosi in maniera più che positiva nella sua annata da debuttante tra i Pro nel 2022-23. L’estate 2023, ha fatto il ritiro con l’Atalanta maggiore di Gasperini, che spesso lo ha schierato da totitolare nelle varie amichevoli. Sembrava destinato, però, ad un altro prestito, magari in Serie B, ma la nascita dell’Atalanta Under 23, in Lega Pro, ha fatto sì che il club decidesse che la sua crescita potesse essere ancora a Bergamo, ma nella squadra Under 23.

E così Bonfanti ha iniziato la stagione con la squadra in Serie C, collezionando 9 presenze, fornendo 2 assist, in questo super inizio dei bergamaschi e dimostrando che con la Serie C ha ben poco a che fare. Una crescita eponenziale, quindi, che hanno convinto anche Gssperini a puntare su di lui, come detto, convocandolo in diverse occasioni e lanciandolo nella mischia nella gara con il Napoli, poi persa 2-1.

In Nazionale, come nelle giovanili dall’Atalanta, ha fatto spesso coppia con Giorgio Scalvini, con cui ha avuto un percorso di crescita simile. A differenza del suo compagno, però, al termine dell’annata in U18 Bonfanti non venne promosso in Primavera. La società bergamasca decise quindi di girarlo in prestito alla Sampdoria per garantirgli maggior spazio e un ruolo più centrale. Il ragazzo andò a Genova dopo cinque anni trascorsi a Zingonia, impattando nel migliore dei modi nel campionato Primavera 1.

E’ titolare della Nazionale italiana Under 20. Quella coppia con Scalvini, che può ricomporsi questo pomeriggio contro il Milan, anche se in realtà dovrebbe esserci anche Djimsiti in mezzo, per una difesa a 3, ma cambia poco.

Bonfanti può giocare in tutti i ruoli della difesa, da centrale in una difesa a 4, da braccetto in una difesa a 3 e anche come terzino, nasce come terzino sinistro, ruolo che ha fatto in Serie C con l’Under 23, ma anche come terzino destro. Gasperini potrebbe schierarlo dall’inizio contro il Milan, nel ruolo di braccetto in difesa. Con questo ragazzo, pronto per l’esordiod a titolare in Serie A.

Foto: twitter Atalanta