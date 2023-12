Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Atalanta e Milan per la quindicesima giornata di Serei A. Pioli non porterà Leao a Bergamo: il portoghese non verrà rischiato e sarà a disposizione per la sfida al Newcastle. Out anche Kjaer, mentre i rossoneri ritrovano Giroud dopo la squalifica. Gasperini dovrebbe recuperare Djimsiti al centro della difesa, ma se non dovesse farcela pronto de Roon pronto ad arretrare il suo raggio d’azione.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Bonfanti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmainers; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan