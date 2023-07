Bolt scherza sulla mega offerta a Mbappé: “Pronto a rientrare per 700 milioni”

Dopo le battute di ieri di Lebron James e Giannis Antetokounmpo, anche Usain Bolt ha scherzato sulla mega offerta fatta dall’Al Hilal a Kylian Mbappé: “Pronto per tornare in pista per uno stipendio di 776 milioni di dollari (700 milioni di euro)” ha twittato l’ex campione. Il giamaicano si è comunque sbagliato perché 700 milioni era la cifra che gli arabi intendevano mettere sul piatto per cessione più stipendio. Quest’ultimo era di 300 milioni di euro, una cifra che Bolt sicuramente non disdegnerebbe.

Foto: Instagram PSG