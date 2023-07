Lebron James dà un simpatico consiglio sui social a Mbappé in stile Forrest Gump

Il caso-Mbappé continua a tenere banco e fa parlare anche le star della Nba. Lebron James, infatti, ha voluto dare un simpatico consiglio al francese in stile Forrest Gump. Nel video pubblicato dal Re, si vede Tom Hanks correre a perdifiato. Nella didascalia Lebron ha scritto il seguente testo: “Questo sono io quando i sauditi chiamano Paul Rich e Maverick Carter (i suoi agenti) per quell’accordo di un anno!”. Inoltre, Giannis Antetokounmpo – campione greco che veste la canotta dei Milwaukee Bucks e che ha vinto, tra le altre cose, 1 titolo Nba, il premio come miglior giocatore delle finali Nba e per due volte il premio come miglior giocatore della stagione regolare – ha pubblicato, sempre su Twitter, una sua foto con scritto: “Al Hilal puoi prendere me, sembro Kylian Mbappé”. Lo stesso attaccante transalpino ha ripostato il tweet del campione ellenico aggiungendo l’emoticon della faccina che ride.

