Bologna, si presenta Beukema: “Mi piace comandare la difesa. Passo bene la palla e sono forte nei duelli”

Prime parole da giocatore del Bologna per Sam Beukema, difensore arrivato in rossoblù dall’AZ Alkmaar. Oggi è arrivata l’ufficialità della trattativa che vi avevamo anticipato il 28 giugno. Le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della società felsinea: “Sono molto felice, può sembrare scontato ma sono davvero contento di essere qua. Mia madre ha vissuto 10 anni a Riccione, quindi sono già stato in queste zone. Sono contentissimo di essere a Bologna. Sono un difensore centrale, mi piace comandare la difesa e durante la partita parlo molto. Passo bene la palla e sono forte nei duelli, sono questi i miei punti di forza. Spero di aiutare la squadra, non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Profilo Facebook ufficiale Bologna