Bologna in Champions, il messaggio malinconico della moglie di Sinisa Mihajlovic: “Mi manchi più del solito”

Il Bologna ha conquistato la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League. E’ scattata la festa in città, con i giocatori che si sono riversati a Piazza Maggiore a festeggiare con i tifosi. Non sono mancate le dediche anche per Sinisa Mihajlovic, che ha avviato questo progetto. Il tecnico è scomparso nel dicembre 2022, dopo aver perso la sua battaglia contro la leucemia.

Riccardo Orsolini, e tanti altri calciatori, hanno deidcato un pensiero per la Champions conquistata anche a Sinisa.

Anche Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa, ha dedicato un pensiero social al marito scomparso: “Stasera mi manchi più del solito… e di solito mi manchi da morire…”. I tifosi l’hanno stretta in un abbraccio virtuale dedicandogli il passaggio in Champions.

Foto: Instagram Arianna Mihajlovic