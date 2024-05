Orsolini e la dedica Champions: “Il primo pensiero è stato per Mihajlovic. Lui ha messo le basi”

Riccardo Orsolini show nella serata della festa del Bologna per la qualificazione in Champions League. Il talentuoso giocatore dei felsinei, uscito da Casteldebole, ha caricato l’inviato di Dazn in macchina, iniziando una diretta per le strade di Bologna e raccontando le sue emozioni per il grande traguardo raggounto.

Poi è arrivata la dedica per Mihajlovic: “Appena è finita Atalanta-Roma ho pensato a Sinisa. Lui ha messo le basi, ci ha trasmesso ‘cazzimma’. Se credi in te stesso e in quello che fai, alla fine tutto viene ripagato”.

Foto: Instagram Bologna