Bologna e Musa: la rincorsa (dall’estate) continua

Il Bologna continua a cercare un attaccante, senza trascurare le richieste di Thiago Motta che vorrebbe un esterno sinistro e un centrocampista. Petar Musa, in uscita dal Benfica, è un opzione che va avanti dalla scorsa estate e che abbiamo già raccontato. La valutazione è sempre tra gli 8 e i 10 milioni, bisogna dare garanzie sul pagamento, non ci sono ancora accordi ma la situazione va seguita. In lizza per l’attacco c’è sempre Santiago Castro del Velez.

Foto: Instagram Petar Musa