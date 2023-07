Dominguez: “Rinnovo? Non sento il club da aprile. Ho l’ambizione di giocare una Coppa”

In casa Bologna continua a tenere banco il futuro di Nicolas Dominguez. Della sua situazione ne abbiamo parlato qualche giorno fa, specificando come tutto possa cambiare in poco tempo. Dal ritiro di Valles, il centrocampista argentino ha risposto così a chi gli chiedeva di un probabile rinnovo: “Non sento il club da aprile, non parlo con loro da quel periodo. A Bologna mi trovo benissimo. Cosa potrebbe farmi cambiare idea? Ho l’ambizione di giocare una Coppa Internazionale”.

Foto: Sito Bologna