L’indiscrezione: Dominguez-Fenerbahce, la verità. Due club italiani sullo sfondo. La linea del Bologna

Nicolas Dominguez ha un eccellente rapporto con il Bologna, proprio per questo motivo il club spera di resistere alle proposte che arriveranno per il 25enne centrocampista argentino. È l’unica strada per poi confidare nel rinnovo rispetto a un contratto in scadenza tra poco meno di un anno. Negli ultimi giorni ci ha provato il solito Fenerbahce, ma Dominguez ha preso tempo. Sullo sfondo ci sono due club italiani (Fiorentina e Milan) che hanno sondato, ma il Bologna continua a chiedere almeno 15 milioni. Per il momento il club emiliano alza l’asticella, confidando poi in un prolungamento. Ma è una situazione che può cambiare in qualsiasi momento.

Foto:sito bologna