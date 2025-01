Bologna-Borussia Dortmund, Guidolin si sbilancia: “Inutile illudere la gente”

Si avvicina sempre di più la tanto attesa sfida tra Bologna e Borussia Dortmund, valida per il 7° turno della fase a campionato della Champions League. Una gara di fondamentale importanza per la compagine tedesca che può ancora puntare agli ottavi di finale. Gli uomini di Sahin, infatti, si trovano a 12 punti ed è solo uno il punto che li separa dall’olimpo delle prime 8. La squadra guidata da Emre Can se la vedrà contro la rosa di Italiano che, vista anche la situazione di classifica, non ha nulla da perdere. Dai rossoblù ci si aspetta molto e l’entusiasmo per una partita di questa caratura è alle stelle, ma a frenare l’euforia generale è stato Guidolin. Queste le sue parole in un’intervista de La Gazzetta dello Sport: “Questa è una finale, senza dubbio. Non c’è più spazio per errori e affrontare una squadra forte che è abituata alle competizioni europee è un grande pericolo. Non bisogna illudere la gente, è una sfida durissima. Serviranno sfrontatezza e un calcio dinamico e coraggioso. Su Italiano? Mi piace come la sua squadra interpreta il calcio. Lui è sempre alla ricerca del gioco verticale, senza fronzoli e ha degli ottimi giocatori. La tenuta in campionato lo dimostra e vorrei fare un applauso al Bologna per aver costruito una squadra che sta facendo cose straordinarie”.

FOTO: Twitter Swansea