Le ultimissime sulle probabili formazioni di Bologna-Borussia Dortmund

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Bologna e Borussia Dortmund per la settima giornata della fase a campionato di Champions League. Italiano potrebbe rilanciare Dallinga in attacco al posto di Castro. Dubbio Ferguson, pronto a centrocampo Pobega.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Bensebaini; Brandt, Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin.

Foto: Instagram Bologna