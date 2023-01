Un terzino moldavo per Thiago Motta. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, cresce la fiducia per Oleg Reabciuk, in uscita dall’Olympiakos. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, i contatti stanno andando avanti con ottimismo per arrivare presto alla definizione della trattativa. Reabciuk è la prima scelta del Bologna.

foto: profilo Twitter Bologna