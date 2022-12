L’indiscrezione: Bologna, sempre più Reabciuk. E sondaggio per Fares

Il Bologna cerca un esterno sinistro e lo ha individuato in Oleg Reabciuk, moldavo dell’Olympiacos, conferme rispetto a quanto anticipato da Sportitalia circa una settimana fa. Reabciuk compirà 25 anni a gennaio, è lui il nome forte per la corsia mancina, ci sono stati sondaggi di altri club italiani ma il Bologna spera di chiudere. Negli scorsi giorni è stato fatto un sondaggio anche per Fares, in uscita dalla Lazio e reduce da un grave infortunio. Fares si è procurato recentemente una contrattura (e non uno stiramento) che dovrebbe permettergli di tornare presto a disposizione.

Foto: Reabciuk Instagram