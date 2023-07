Boloca in dirittura al Sassuolo: tempistica confermata

Circa una settimana fa vi avevamo anticipato la forte irruzione del Sassuolo per Daniel Boloca, centrocampista di qualità in uscita dal Frosinone. Era lui il profilo scelto per sostituire Frattesi, trasferitosi all’Inter, fermo restando che il Sassuolo potrebbe poi decidere di prendere un profilo straniero. Operazione da 6-7 milioni più eventuali bonus. Nell’operazione, com’è noto, sono stati coinvolti Turati, Marchizza e Harroui che saranno a disposizione di Di Francesco.

Foto: logo Sassuolo