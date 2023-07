Esclusiva: Sassuolo, avanti tutta per Boloca. I dettagli

Il Sassuolo sta per cedere Davide Frattesi all’Inter e prenderà almeno due interpreti nel suo stesso ruolo. Uno è stato individuato in Daniel Boloca, classe 1998, con la trattativa che può entrare sempre più nel vivo visto che è un profilo apprezzatissimo (recentemente seguito anche dalla Lazio). Operazione da 7-8 milioni, contatti con il Frosinone già molto bene avviati. Ma l’operazione Boloca non esclude certo l’arrivo di un’altra mezzala, forse dall’estero.

Foto: twitter Frosinone