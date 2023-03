Bojan: “Ritiro? Bisogna sapere quando smettere. Voglio fare il ds”

Bojan Krkic appende gli scarpini al chiodo a trentadue anni, dopo aver vestito – tra le altre – le maglie di Barcellona, Roma e Milan. Recente l’annuncio dell’ex attaccante spagnolo classe ’90, le sue parole rilasciate a Sport: “Ho disputato 16 stagioni a livello professionistico e mi sono sentito realizzato come giocatore. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa del genere. È arrivato un momento in cui non volevo avere un brutto ricordo del calcio. È la mia vita, amo il calcio. Sono decisioni difficili da prendere ma credo che bisogna sapere quando è arrivato il momento di dire basta ed essere coraggiosi. E non permettere a nulla di oscurare il sogno che hai perseguito fin da bambino”.

Futuro: “Il ruolo di direttore sportivo penso che sia quello dove potrei dare un maggiore contributo. Mi ritengo qualificato per poter ricoprire questo tipo di incarica. Farlo al Barcellona come dice Laporta? Gli sono molto grato. Mi sento fortunato che dopo aver concluso una tappa, ci sia il Barcellona pronto a farmene aprire un’altra all’interno delle loro strutture. La mia base strutturale e professionale è il Barcellona, sarei molto felice di iniziare lì a lavorare”.

Foto: Instagram Bojan