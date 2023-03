Bojan si ritira: “Mi sento realizzato. L’esperienza con Guardiola è stata unica”

Bojan Krkic lascia il calcio a 32 anni e ha spiegato la sua decisione in una conferenza stampa tenuta al Camp Nou. “Voglio annunciare con orgoglio che la mia fase da calciatore professionista è finita. Sono molto grato per tutto quello che ho vissuto. La vita è fatta di tappe, sento che è arrivato il mio momento. Sono stato lontano da casa per 12 anni, a livello professionale mi sento realizzato. Voglio stare vicino alla mia famiglia e godermi un nuovo capitolo. La mia ultima partita sarà con la rappresentativa catalana, la Federazione sta lavorando per trovare un avversario a giugno. La mia esperienza con Guardiola è stata unica, per il Barcellona e per il calcio. La finale di Copa del Rey a Valencia è stata speciale, ma anche vincere la Champions o il campionato. È stato doloroso andare via, ma nello stesso tempo diventava importante chiudere alcune porte per aprirne altre. Ho giocato per il Barcellona, ho vinto titoli e ho conosciuto altri campionati, è stato fantastico. Tornare qui con un altro ruolo? Sarebbe un orgoglio. Ho deciso di smettere non per problemi fisici, mi sono sempre ripreso dagli infortuni. Ricordo con piacere tutti gli allenatori, ma soprattutto Frank Rijkaard che mi ha dato la possibilità di scommettere su me stesso”.

Foto: Krkic Twitter