Boey-Bayern, Celik-Galatasaray e Angelino-Roma: lavori in corso

Lavori in corso sulle fasce, con la possibilità di chiudere la triangolazione. Nel pomeriggio, come riportato dalla Turchia, il Galatasaray ha raggiunto un accordo di massima per il trasferimento del terzino destro Sacha Boey al Bayern. Una situazione che porta il Galatasaray a cercare un sostituto, tra i nomi da tenere in considerazione c’è quello di Celik non più intoccabile in casa Roma. Non siamo alla definizione, ma i motori sono accessi. I giallorossi hanno proprio bisogno di un’operazione in uscita per liberare il posto promesso ad Angelino, terzino sinistro attualmente proprio al Galatasaray in prestito dal Lipsia. Lavori in corso, in modo da arrivare presto a una totale quadratura.

Foto: twitter Galatasaray