Roma, scatto forte per Angelino. Scambio Ikoné-Belotti mai in piedi. E su Bakker…

La Roma ha fatto uno scatto importante per il terzino sinistro Angelino, di proprietà del Lipsia e in uscita dal Galatasaray. Confermate le voci del pomeriggio di ieri da parte di Dazn. Angelino era stato dato in viaggio per Torino sabato scorso da una fonte turca, come se fosse imminente la firma per il club granata. In realtà il Torino ci ha provato, si è avvicinato ma senza completare l’operazione, probabilmente perché deve prima pensare a qualche esubero. Il Torino ci ha provato anche per Bakker (sondato dalla Roma, una possibilità che mai è diventata trattativa), ma fino a questo momento ha incassato il no del calciatore di proprietà dell’Atalanta che ha forti dubbi. Vedremo se ci saranno margini per fargli cambiare idea. Adesso la Roma si è inserita per Angelino e vuole chiudere. L’intermediario dell’operazione è Giuseppe Bozzo che ha proposto anche Bernardeschi ai giallorossi, vedremo con quali – eventuali – sviluppi. Tutto questo perché lo scambio Ikoné-Belotti con la Fiorentina mai ha avuto una base solida, com’era chiaro fino dagli albori di una suggestione che noi non abbiamo mai venduto come una trattativa.

Foto: Twitter Galatasaray