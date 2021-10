Boban sulla Super Lega: “Un tentativo vergognoso di club irresponsabili, stoppato dalla gente”

Zvonimir Boban, ex dirigente del Milan, e ora nel comitato dell’UEFA, ha parlato del progetto Super Lega, ormai naufragato, nell’intervista rilasciata a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport (qui per leggere altri suoi passaggi).

Queste le parole del croato: “Super Lega? Un tentativo vergognoso, stoppato dalla gente prima ancora che dalle istituzioni. Anche se sono orgoglioso di come hanno reagito il presidente Ceferin e l’Uefa. Perché era una mera operazione di business per gli interessi solo di pochi e dimenticava valori, storia, tradizione, identificazione: aspetti che caratterizzano questo sport. Tutto perché queste miliardari hanno fatto male i conto del proprio club. Irresponsabili…volevano tutto per sé, volevano cancellare i valori e americanizzare questo sport. Mi auguro che in futuro a nessuno venga più in mente un’idea del genere, che sancirebbe la morte dei valori sportivi”.

Foto: Twitter Milan