Boban su Donnarumma: “Il Milan ha sbagliato a perderlo”

Zvonomir Boban a Sport Week, inserto della Gazzetta dello Sport, in edicola domattina (qui per un altro suo passaggio), ha parlato anche della questione Donnarumma e dell’addio al Milan .

L’ex dirigente del Milan ha così parlato in merito: “Non è stato giusto rinunciare a lui. Non è da Milan. Fatico ad accettarlo nonostante Maignan sia un ottimo portiere. Se pensiamo al Milan come un grande club, non può perdere il migliore al mondo nel suo ruolo. Lui è un fenomeno, uno che può entrare nella storia del calcio. Non riesco a giustificare la sua partenza”.

Foto: Sito Milan