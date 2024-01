Boateng e la Salernitana: i pro e i contro

Jerome Boateng alla Salernitana: una notizia di lunedì scorso, non certo una novità clamorosa delle ultime ore, che merita un approfondimento. La domanda è: quale contributo potrebbe dare a una squadra che ha assoluta necessità di fare punti da subito, magari già contro Genoa e Roma attese all’Arechi? Le qualità del classe 1988 non sono in discussione, le ha evidenziate nel lungo ciclo con il Bayern dove arrivò nell’estate 2011 e si è fermato per dieci anni. Dopo il Bayern due stagioni con il Lione, ma nessuna proposta concreta dalla scorsa estate quando si è svincolato dai francesi. L’esperienza non gli manca, le qualità anche, il ritmo partita si perché è fermo da un po’. Ma le motivazioni possono essere sempre importanti, tenendo conto che la Salernitana si gioca tanto – forse tutto- nelle prossime due partite in casa.

Foto: Instagram Boateng