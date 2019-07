Boateng conferma tutto: “Fiorentina? Non vedo l’ora. Sul Sassuolo…”

Kevin-Prince Boateng e la Fiorentina, una pista che vi abbiamo anticipato in esclusiva nella notte del 27 luglio. Ormai ci siamo e a confermare tutto è lo stesso centrocampista ghanese che, dopo aver lasciato il ritiro del Sassuolo, ha proferito le seguenti dichiarazioni: “Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione – afferma ai colleghi di Tuttomercatoweb.com – ma è il calcio. Non vedo l’ora che sia domani. Forza viola!”.

Foto: Barcellona TV