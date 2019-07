Esclusiva: Boateng, possibile addio al Sassuolo. E c’è anche la Fiorentina!

Kevin-Prince Boateng dovrebbe lasciare il Sassuolo: non è una scelta definitiva, ma quasi. I colloqui delle ultime ore hanno portato a simile decisione, ora Boateng valuterà le offerte. E c’è con forza anche la Fiorentina che cerca un profilo con queste caratteristiche e che deve valutare alcune uscite (Saponara in testa, corteggiato dal Lecce, ma non solo). I contatti sono partiti al rientro dei dirigenti viola della tournée americana, ora si può entrare nel vivo. Boateng ha altre proposte, una importante anche dall’Eintracht Francoforte. E prenderà presto una decisione, con la Fiorentina interessata. Ricordiamo che la Viola ha un altro discorso da tempo avviato con il Sassuolo, quello relativo a Pol Lirola.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona