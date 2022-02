Blind supera Litmanen: è il calciatore dell’Ajax con più presenze in Champions

Con la presenza collezionata nella partita di stasera contro il Benfica, Daley Blind entra di diritto nella storia dell’Ajax. L’olandese, oggi schierato come terzino sinistro, è diventato il giocatore con più presenze in Champions League ottenute con la maglia dei Lancieri. La gara al Da Luz è stata la numero 43 per Blind, che ha staccato una leggenda come Jari Litmanen, fermo a quota 42.

Foto: Twitter Blind