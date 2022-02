Benfica e Ajax rendono onore alla loro storia europea: l’andata in Portogallo termina 2-2

Benfica e Ajax sono sinonimo di Champions League. Sebbene nessuno dei calciatori scesi in campo abbia mai alzato il trofeo europeo più importante per club, le due società possono vantare complessivamente 6 coppe (2 i portoghesi e 4 gli olandesi). Lo spettacolo in campo c’è stato tutto con occasioni a ripetizione da un lato e dall’altro. Ad aprire le danze ci ha pensato Tadic, abile a sfruttare un buco difensivo delle Aquile su invito di Mazraoui. I padroni di casa trovano il pari grazie a un’autorete di Haller propiziata da Vertonghen, ma poco dopo i ruoli dei due si invertono: l’attaccante ivoriano ha la meglio sul difensore belga e riporta in vantaggio i Lancieri. Sempre Haller spreca prima dell’intervallo e il Benfica ne approfitta rientrando con determinazione per la seconda frazione di gioco: dopo aver collezionato occasioni con tutti gli attaccanti, è Yaremchuk a trovare il pari con un colpo di testa dopo una respinta imperfetta di Pasveer. Finisce così, ma sia Benfica che Ajax hanno reso onore alla loro storia europea.

Foto: Twitter Champions League