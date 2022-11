Blessin: “I miei giocatori sembrano dilettanti”. Due settimane fa i primi contatti (a sorpresa) con Andreazzoli

Alexander Blessin ha avuto un modo originale per commentare l’ennesima brutta prestazione del Genoa con sconfitta a Perugia. Blessin ha detto: “Sono molto deluso, io sono abituato a proteggere i miei calciatori, ma in questo momento sembrano dilettanti”. Un bel modo per sollecitare ulteriori riflessioni da parte dalla società, in pratica un autogol dell’allenatore. Con tanti saluti a chi, pochi minuti dopo la sconfitta di Perugia, ha commentato con un “ci sorprenderemmo se Blessin venisse esonerato”. In realtà è l’esatto contrario perché, come già raccontato, Blessin è sotto esame da subito dopo il pareggio contro il Como. E vi avevamo anticipato il nome di Aurelio Andreazzoli, si tratterebbe di un ritorno, in attesa di arrivare a un’intesa definitiva. Passaggio indispensabile per la svolta, forse invocata, in panchina.

Foto: twitter Genoa