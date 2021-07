Bjarnason alla Spal: solo conferme, la Reggina non c’era

Quasi una settimana fa avevamo titolato che la Spal era in pressing per prendere lo svincolato Birkir Bjarnason, centrocampista islandese classe 1988. Una precisa richiesta dell’allenatore Clotet che il club avrebbe voluto in qualsiasi modo accontentare. Proprio Clotet aveva lavorato con Bjarnason nella seconda parte della scorsa stagione. Tempo fa l’islandese era stato accostato alla Reggina senza che ci fossero margini o possibilità, infatti stanno arrivando conferme sulla Spal.

FOTO: Twitter Aston Villa