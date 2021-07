L’indiscrezione: Bjarnason, la Spal in pressing per accontentare Clotet

Birkir Bjarnason è un centrocampista svincolato, con il Brescia l’ultima esperienza. Per l’islandese classe 1988 le richieste non mancano, soprattutto dall’estero. Ma la Spal è lavoro, in costante pressing, per accontentare Pep Clotet, l’allenatore che ha avuto Bjarnason proprio a Brescia. E che ha voglia di poterlo avere anche a Ferrara.

Foto: Sito ufficiale squadra