Biraghi sicuro su Jovic: “Alla Fiorentina tornerà quello dell’Eintracht”

Dopo la sconfitta in amichevole contro il Betis, il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto in conferenza stampa: “Il risultato non conta a livello di punti, ma perdere non è mai bello, anche se è meglio farlo nelle amichevoli che così c’è tempo di lavorare e migliorare. Analizzeremo i gol presi, come fatto contro il Galatasaray, e sono sicuro che limiteremo questi errori. Arriviamo da quattro settimane di lavoro, ancora non siamo al 100% però ci stiamo avvicinando. Abbiamo fatto comunque una buona partita, contro la Cremonese saremo sicuramente pronti”.

Biraghi, poi, ha parlato anche di Jovic: “È un grande giocatore, anche oggi l’ha dimostrato. Si è integrato benissimo nel nostro gioco, è sempre posizionato bene nelle linee di passaggio. Ci viene ad aprire il gioco, poi vuole fare gol, oggi lo ha fatto e noi siamo qui per servirlo e metterlo nelle migliori condizioni per farlo tornare quello vero, quello dell’Eintracht”.

Foto: Twitter Fiorentina