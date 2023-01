Bia (ag. Cambiaso) conferma: “La Juve ha provato a riportarlo a casa, ma il Bologna lo ha dichiarato incedibile”

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato a Sportitalia in merito al no del Bologna alla Juve, che voleva provare a portare a Torino il giocatore, in prestito in Emilia fino a giugno.

Queste le sue parole: “La Juve ha cercato di riportarlo a casa, avendo la possibilità di farlo. Ma il Bologna ha alzato il muro e dunque il giocatore rimane lì. La dirigenza felsinea l’ha dichiarato incedibile. Ci può star tutto fino al gong, però credo che ormai non ci sia più margine. Vediamo come va a finire, teoricamente è chiuso tutto”. Confermata dunque la nostra indiscrezione con il muro del Bologna, che non indende liberare il giocatore fino a giugno.

Foto: Instagram Cambiaso