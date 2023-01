Andrea Cambiaso resterà a Bologna. La Juve ha memorizzato che l’arrivo di Georgios Kyriakopoulos non modifica le gerarchie, nel senso che Cambiaso resta il potenziale titolare. E non ci sarebbe stata proposta in grado di modificare gli scenari. Partita chiusa, Cambiaso a Bologna fino a giugno.

Foto: Instagram Cambiaso