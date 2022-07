Bessa preferisce gli Emirati alla Reggina: ufficiale la firma con l’Ittihad Kalba

Daniel Bessa ha firmato un contratto biennale con l’Ittihad Kalba. Ve lo avevamo anticipato, nonostante il pressing della Reggina, l’ex Hellas Verona ha scelto gli Emirati. Ad ufficializzarlo è lo stesso centrocampista con un post sul suo profilo Instagram: “Sono molto felice di aver firmato per l’Ittihad Kalba FC per i prossimi 2 anni! Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida e di fare del mio meglio per portare il successo al mio nuovo club“.

Foto: instagram Daniel Bessa