Esclusiva: Bessa offerta dagli Emirati, ma Pippo Inzaghi è in pressing

Daniel Bessa si è svincolato dal Verona e nelle prossime ore deciderà il suo futuro. Il duttile centrocampista ha 29 anni, è ancora giovane e non vuole sbagliare scelta. Da giorni c’è sul tavolo una proposta del Kalba Union, club degli Emirati Arabi, un’offerta importante e basterebbe soltanto una firma. Ma nelle ultime ore c’è il pressing di Pippo Inzaghi che lo vorrebbe a Reggio Calabria per il nuovo progetto amaranto. Bessa stava per sciogliere le riserve a favore della destinazione all’estero, ma adesso rifletterà per qualche ora in più. Inzaghi lo vorrebbe alla Reggina.

Foto: Sito Verona