Besiktas-Pjanic, prove di continuità: il problema è economico

Arrivato nello scorso mese di settembre al Besiktas, regna l’incertezza sul futuro di Miralem Pjanic. Il centrocampista è in prestito al sodalizio turco e il suo cartellino è ancora di proprietà del Barcellona. È da escludere un ritorno in blaugrana dato che, scrive il Mundo Deportivo, Xavi ritiene che il bosniaco abbia enorme qualità ma, al contempo, non sia adatto al suo progetto tecnico-tattico. Il calciatore, come ha dichiarato un paio di mesi fa, vorrebbe restare al Besiktas, ma l’ostacolo da superare è quello di natura economica, sia con riferimento al costo del cartellino che all’ingaggio del calciatore, nettamente al di fuori della soglia di accettabilità del club.

Foto: Twitter Besiktas