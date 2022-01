Pjanic: “Ho un contratto con il Barcellona fino al 2024, ma vorrei restare al Besiktas”

Miralem Pjanic non ha dubbi, il suo futuro è al Besiktas. Il giocatore bosniaco, in prestito dal Barcellona fino al 30 giugno, non ha molta intenzione di tornare nel club catalano, ma spera di poter restare ancora in Turchia.

Queste le sue parole ad A Spor: “Sono molto felice al Besiktaş. Mi trovo bene, mi sono adattato facilmente. E sono arrivato in una squadra forte. Mi piace giocare per il Besiktas, in un paese meraviglioso come la Turchia. Sono venuto qui solo per un anno, ma vedremo quello che succederà a fine stagione. Iio e la mia famiglia siamo felici di stare qui, ho un contratto con il Barcellona per altri due anni e quello con il Besiktas è da un anno, quindi dovrò tornare alla fine della stagione. È abbastanza presto per parlare di quello che accadrà in futuro, ma tenendo conto di come sono andate le cose a me piacerebbe rimanere al Besiktas”.

Sul Barcellona: “Alla fine della passata stagione e all’inizio di quella nuova ho parlato con Messi e gli ho fatto tutti i miei migliori auguri. Gli ho scritto quando ha vinto il Pallone d’Oro e spero che il futuro gli riservi solamente il meglio. Mi piace fare quello che fa una persona normale, la famiglia è molto importante. Dopo gli allenamenti passo tempo con loro, vado a prendere mio figlio a scuola e gioco a calcio con lui. Visto che giochiamo una partita ogni tre giorni, possiamo dedicare poco tempo alle persone a cui vogliamo bene, quindi cerco di approfittare di ogni momento”.

Foto: Twitter Besiktas