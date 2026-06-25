Besiktas-Laurienté: rincorsa dal 4 giugno e chiodo fisso di Italiano

25/06/2026 | 21:16:03

Poco più di venti giorni fa (era il 4 giugno) vi avevamo parlato di sirene turche per Laurienté, con particolari riferimenti al Besiktas. Nei giorni successivi abbiamo rilanciato con ulteriore forza, malgrado la concorrenza di un paio di club francesi. Ovviamente l’avvento di Italiano non ha fatto altro che rafforzare l’interesse: l’allenatore aveva fatto di tutto per averlo a Bologna chiedendolo ufficialmente ai rossoblù ma senza riuscire a trovare un punto di intesa. La valutazione del Sassuolo è di circa 25 milioni, bonus compresi. Dopo i tentativi (confermati) per Vlahovic, il Besiktas non molla Laurienté. E cerca la soluzione migliore per accontentare Italiano.

Foto: X Sassuolo