Esclusiva: Laurienté-Besiktas, presto nuovo confronto. Ci sono altri club

08/06/2026 | 23:20:24

Armand Laurienté può lasciare il Sassuolo, ma solo alle condizioni giuste che devono portare nelle casse del club circa 25 milioni (bonus compresi). Il Besiktas è fortemente interessato, una richiesta di Italiano, ma la proposta per il cartellino parte da 15 milioni più bonus e serve di più. Nel giro di 48-72 ci sarà un nuovo confronto per decidere se procedere e alzare la proposta. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi anche di un altro paio di club, qualche indizio porta all’Olympique Marsiglia che probabilmente dovrà sacrificare Greenwood (seguitissimo da diversi club, Roma in testa).

Foto: sito Sassuolo