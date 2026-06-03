Esclusiva: Laurienté pilastro del Sassuolo, ma ci sono sirene turche

04/06/2026 | 00:05:47

Armand Laurienté è reduce da una grande stagione con il Sassuolo, non a caso recentemente ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029. Ma la sua stagione non è passata inosservata, possono arrivare proposte che poi sarà il Sassuolo a valutare ed eventualmente a respingere. Laurienté piace molto anche in Turchia, diversi club hanno sondato (compreso il Besiktas) all’interno di valutazioni che saranno approfondite.

foto X Sassuolo