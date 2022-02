Bertolini: “Soddisfatti per la finale di Algarve Cup. Pronte per l’Europeo”

Dopo Iervolino, anche Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, ha partecipato alla trasmissione Radio Anch’io Sport. La Nazionale femminile sta disputando la Algarve Cup, riuscendo a raggiungere la finale, che disputerà mercoledì contro la Svezia: “Siamo soddisfatti, arrivare all’ultimo atto è sempre un risultato prestigioso, soprattutto in un torneo così importante. Sono soddisfatta anche delle prestazioni delle ragazze in questa coppa“.

In estate l’Europeo: “Sognare non costa niente ma poi c’è la realtà. L’Europeo è un torneo con un livello altissimo, stiamo crescendo e andremo là cercando di fare il meglio, poi vedremo cosa succederà“.

Sulla Svezia: “È vice campione olimpica, ha grandi giocatrici ed è seconda nel ranking mondiale. Sappiamo che sono molto forti, sarà un momento di confronti in vista anche dell’Europeo“.

Sulla sfida decisiva contro la Svizzera, valida per l’accesso al Mondiale: “Siamo state un po’ sfortunate, a novembre quando le abbiamo affrontate eravamo falcidiate dal Covid e questo ci ha penalizzato. Questa Algarve Cup ci servirà per prepararci, vogliamo vincere con almeno due gol di scarto ma in caso contrario ci presenteremo al meglio ai playoff“.

Foto: Sito FIGC