Iervolino: “Bonomi ideale per la presidenza di Lega. C’è il progetto per il nuovo stadio”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è stato ospite della trasmissione Radio Anch’io Sport. Diversi i temi trattati, come quello dell’incontro con Lotito che non c’è stato: “Non abbiamo avuto rapporti con il presidente Lotito per la cessione del club, i trustee hanno ceduto la società, spero comunque di incontrarlo presto“.

Sul progetto e lo stadio: “È a medio-lungo termine. C’è tanto entusiasmo, abbiamo anche un progetto per il nuovo stadio. Ci siamo affidati a una società per avere un possibile restyling o per convergere direttamente su un nuovo stadio. Entro 30 giorni capiremo come muoverci“.

Su come cambierebbe il calcio: “Sono l’ultimo arrivato, ma per prima cosa secondo me deve essere cambiato il rapporto con i procuratori. Poi bisogna attrarre nuovamente i tifosi, c’è tanto da fare, anche con una rivoluzione digitale. Andare allo stadio poi deve essere una cosa bella“.

Chiusura su Bonomi, tra i candidati alla presidenza della Lega Serie A: “Credo sia l’identikit perfetto e mi auguro di no. Spero che si possa convergere tutti su di lui, può essere il manager giusto che possa mettere tutti d’accordo, anche con il giusto distacco. L’ingresso in Lega è stato tumultuoso, l’assemblea è molto disordinata, una riunione di condominio dove possono volare gli stracci“.

Foto: Instagram Iervolino