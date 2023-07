Bernardo Silva: per il Manchester City è incedibile

Il Manchester City non avrebbe più alcuna intenzione di vendere o di ascoltare offerte per uno dei suoi pezzi da novanta, il portoghese Bernardo Silva. Secondo quanto riferisce As, per i Citizens l’ala è incedibile e ora vorrebbero anche offrigli il rinnovo di contratto, visto che quello attuale scade tra due anni. Nei giorni scorsi era sembrata più che probabile una sua partenza, con il Paris Saint-Germain, il Barcellona e l’Al-Hilal tra le possibili destinazioni. Ma ora la musica sembrerebbe cambiata, e il centrocampista probabilmente rimarrà a Manchester.

Foto: Instagram Bernardo Silva