Il Manchester City ha proposto un importante rinnovo di contratto a Bernardo Silva

I giorni passano e nessuno sa dove giocherà Bernardo Silva la prossima stagione. Sotto contratto con il Manchester City fino a giugno 2025, l’attaccante portoghese è aperto a una partenza dopo sei anni in Inghilterra. Oltre a Barcelona e Al Hilal, il Paris Saint-Germain sta sondando il terreno per il calciatore. Di fronte alla prospettiva di vedere il club della capitale tornare all’attacco, il club inglese in carica ha in mente un’idea per convincere definitivamente il 28enne giocatore a proseguire l’avventura in Premier League. Secondo Sport, il Manchester City è pronto a offrire 18 milioni di euro all’anno a Bernardo Silva se accetta di prolungare il suo contratto. Una cifra inferiore a quella formulata da Al Hilal (30 milioni di euro all’anno) ma che potrebbe far pensare all’ex Monaco, che non sembra attratto dall’esilio in Arabia Saudita. Una cosa è certa, il Man City e soprattutto Pepe Guardiola non hanno intenzione di rinunciare per un giocatore considerato uno dei principali artefici del triplete Coppa – Scudetto – Champions League.

Foto: Instagram Bernardo Silva