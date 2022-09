Bernardo Silva, la decisione è presa: “Nessuna offerta dalla Spagna, rimango al Manchester City”

Bernardo Silva ha parlato del suo futuro dopo la sfida tra Manchester City e Nottingham Forest, in occasione della quale Guardiola l’ha schierato titolare. Ai microfoni di RAC1, ha spiegato: “Non ho ricevuto alcuna offerta dalla Spagna, nessuno si è proposto. Rimango a Manchester. La decisione è presa e sono molto contento”. Lo stesso Guardiola aveva ammesso che al portoghese sarebbe piaciuto vestire la maglia blaugrana. Il tecnico si era mostrato ancora poco convinto di quello che sarebbe stato il futuro del suo calciatore. In virtù dell’impegno del Barça per raggiungere il Fair Play finanziario, un’operazione di questo tipo sembrava, già da qualche giorno, particolarmente complicata. Tuttavia, la speranza era rimasta fino all’ultimo giorno. Le parole di Bernardo Silva di ieri, però, sono definitive.

Foto: Twitter Bernardo Silva